«САУ, танки и ракетный комплекс»: опубликованы фото новейшей украинской военной техники, которую покажут на параде в День Независимости

В Сети появилась фотография новой украинской гаубицы «Богдана».

Фото на своей странице в Facebook опубликовал военный эксперт Сергей Згурец.

«Немного инсайда. На военном параде в честь Дня Независимости Украины мы впервые увидим практически все новые образцы техники и оружия, которые до сих пор вблизи видели и щупали лишь избранные», — пишет он.

Известно, что новая украинская гаубица оборудована 155-миллиметровой пушкой стандарта НАТО.

Также фотографии новой украинской техники опубликовал в Facebook волонтер и советник президента Украины Юрий Бирюков.

«САУ на колесной базе. Ну подумаешь, автомат заряжания на 6 выстрелов. Ну подумаешь, управление, наведение, использование — все через пульт (естественно с возможностью работы на механических приводах). Ну подумаешь, 6 выстрелов в минуту… И не просто 6 выстрелов в минуту. Дальность выстрела по ТЗ осколочно-фугасным зарядом — свыше 40 километров. А активно-реактивным — свыше 50. А еще, ну подумаешь, украинского производства. Правда? А ведь именно в этом самое главное, самое ключевое, самое фундаментальное», — описывает Бирюков характеристики новой САУ.

По его словам, ствол орудия гаубицы сделан из того же металлического сплава, что и скандально известный миномет М120-15 «Молот».

«И из того же сплава, из которого уже давно и серийно делают стволы для танков. И все экспертизы, и в КНИИСЭ, и в КПИ, уже подтвердили полное соответствие сплава всем необходимым требованиям», — добавил Бирюков.

Помимо «Богданы», были опубликованы фотографии ракетного комплекса «Сапсан» и украинских танков Т-84-120 «Ятаган».

Также появились фотографии техники с американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin.

В свою очередь пресс-служба СНБО сообщает о проведении испытаний новой самоходной гаубицы «Богдана» на Житомирской полигоне.

«Ее важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня. Имеет 155-мм калибр. Оружия такого калибра не было в наших ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной российской армии», — заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве состоялась первая репетиция военного парада ко Дню Независимости.

Как известно, в Украине изменят воинское приветствие «Здравствуйте, товарищи» на «Слава Украине».