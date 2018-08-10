Минздрав обязал медицинские учреждения отчитываться о собранных благотворительных взносах

Медицинские учреждения не имеют права требовать от пациентов благотворительные взносы, но могут собирать средства на добровольной основе. При этом отчетность о собранных средствах и их использовании должна быть публичной.

Письмо с такими требованиями сегодня опубликовало Министерство здравоохранения Украины.

«Ни при каких обстоятельствах благотворительные взносы не могут быть обязательными для уплаты, а любые принудительные сборы средств - недопустимое явление в медучреждениях. Невыполнение этих требований влечет за собой административную ответственность», - сказано в сообщении Минздрава.

В случае, если персонал медучреждения заставляет пациента стать «благотворителем», пациент может обратиться с жалобой к главврачу больницы, в органы управления - департамент здравоохранения области, или сразу в правоохранительные органы.

Чтобы сделать процесс сбора благотворительных взносов прозрачным, Минздрав Украины обязал больницы отчитываться о собранных благотворительных взносах. С 1 января 2018 медучреждения должны ежеквартально информировать о собранных средствах и направления их использования:

- на территории медучреждения в общедоступном месте, например, на доске объявлений; - на сайте медучреждения, если таковой имеется; - на сайте областного департамента или управления здравоохранения.

«Пациенты должны знать, сколько средств собрано конкретным медицинским учреждением и на какие нужды - лекарства, расходные материалы, медицинские изделия и т.д. - они потрачены», - сказано в письме Минздрава.

Напомним, ранее Минздрав запустил мобильное приложение для проверки назначенных лекарств.