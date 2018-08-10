В Украине восстановили военные комплексы ПВО «Тор» и «С-300В»

В Украине восстановлены зенитно-ракетные системы «Тор» и «С-300В».

Об этом сообщает на своей странице в Facebook советник президента Юрий Бирюков.

«Бабка ПВО била-била, дедка ПВО бил-бил. А барыги возьми, да и восстанови ЗРК Тор и ЗРК С-300В.», — пишет он.

Известно, что комплекс «Тор» предназначен для противоракетной и противовоздушной обороны. С помощью комплекса можно прикрывать важные объекты от воздушных ударов: самолетов, бомб и ракет. Он распознает опасные цели, которые нужно сбивать, при помощи специальной системы «свой-чужой».

Комплексы С-300В также предназначены для обороны важных объектов от всех видов возможных воздушных угроз.

Напомним, ранее были опубликованы фото новейшей украинской военной техники, которую покажут на параде в День Независимости.