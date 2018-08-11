Житель Николаева возмутился разрушенной дорогой возле администрации района

Житель Николаева возмутился разрушенным участком дороги на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Торговой.

Об этом он сообщил «Преступности.НЕТ».

На фото николаевца видно большие ямы сразу от начала пересечения улицы Торговой и проспекта в направлении речки. Местами также лежат достаточно большие куски отломленного дорожного покрытия и камни.

Отметим, что неподалеку от этого места находится администрация Корабельного района.

Редакция «Преступности.НЕТ» связалась с главой администрации района Александром Цукановым, но тот сообщил, что находится в отпуске и не может комментировать поточные дела за недавнее время, отметив, что появится на работе со следующей рабочей недели.

Напомним, что 13 июля мэр Николаева Александр Сенкевич поручил департаменту ЖКХ до конца дня ликвидировать ямочность в Корабельном районе.