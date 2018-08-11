ДЖКХ Николаева имел все необходимые полномочия для назначения управителя по результатам проведенного конкурса, – Нериус Шараускас

Нериус Шараускас Член правления компании «Місто для людей» Нериус Шараускас заявил, что департамент ЖКХ Николаевского горсовета имел все необходимые полномочия для назначения управителя по результатам проведенного конкурса и для определения уполномоченного лица на подписание договоров.

Об этом идет речь в заявлении компании, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Так, комментируя заявления членов комиссии по расследованию результатов конкурса управляющих компаний, которые они сделали в ходе пресс-конференции в пятницу, 11 августа, Шараускас заявил, что договора с компанией были подписаны на законных основаниях.

- Во время пресс-конференции некоторые депутаты говорили о незаконно подписанных договорах, которые не имеют юридической силы, но это очередная провокация, не имеющая под собой никаких оснований, ведь все договора составлены на законных основаниях и надлежащим образом подписаны уполномоченными лицами, - сообщил член правления компании Нериус Шараускас.

В компании отмечают, что в соответствии с Порядком проведения конкурса, утвержденным Минрегионом, договора должны быть подписаны в течение 5 календарных дней после назначения управителя.

«Компания «Місто для людей - Миколаїв» была назначена управителем по приказу Департамента ЖКХ от 13.07.2018 года, т.е. договора должны быть подписаны не позже 18 июля. Этим и объясняются ускоренные сроки подписания. Договора вступили в силу 16 июля 2018 года, в настоящий момент являются действительными и признать их недействительными могут только уполномоченные судебные органы. Часть 3-1 раздела VI (Прикінцеві та перехідні положення) Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" предоставляет право управителю и исполнительному органу местного совета самостоятельно определять форму и условия договора. Департамент ЖКХ Николаевского городского совета является исполнительным органом местного совета - это прямо записано в Положении про Департамент, которое было утверждено решением Николаевского городского совета №16/32 от 27.02.2017 года», - говорится в сообщении.

«Согласно терминологии, определенной в статье 1 Закона Украины «Про місцеве самоврядування в Україні» и части 1 статьи 11 Закона Украины «Про місцеве самоврядування в Україні», «1. Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи», - добавляют в компании.

Поэтому, отмечают в «Місто для людей», департамент ЖКХ Николаевского горсовета имел все необходимые полномочия для назначения управителя по результатам проведенного конкурса и для определения уполномоченного лица на подписание договоров.

Также в компании добавляют, что в Николаеве подписаны договора, текст которых практически идентичен по тексту типовому договору о предоставлении услуг управления многоквартирными домами, который в настоящий момент выложен для общественного обсуждения на сайте Минрегиона.

«Что касается заявлений об отсутствии материально-технической базы для оказания услуг, на данный момент компания «Місто для людей – Миколаїв» проводит активную работу по ее подготовке. В Николаеве находится административный персонал, который уже начал работу по организации деятельности компании. Идет процесс по найму квалифицированного персонала и поиску помещений. Все необходимое оборудование и транспорт уже подготовлено к старту работ с 1 сентября 2018. Все желающие специалисты могут обратиться с вопросами касательно приема на работу как по телефону, так и непосредственно в офис по адресу: город Николаев, ул.7-я Слободская, дом 70-Б, где проводятся собеседования с кандидатами», - говорится в сообщении.

Также в компании заявляют, что прозвучавшее заявление о переманивании людей является клеветой и попыткой навредить репутации компании, поскольку «Місто для людей - Миколаїв» подавала заявку о вакантных должностях в Центр занятости и ее копия вместе со сведениями о вакансиях могут быть предоставлены по запросу.

- Наша цель – дать местным специалистам хорошие условия труда, поэтому мы предоставляем официальное трудоустройство, уровень заработной платы на 30-50% выше, чем у коммунальных предприятий, а также медицинскую страховку для каждого сотрудника, - напомнил Шараускас.

Во время общения с журналистами представители власти неоднократно говорили о том, что, согласно договору, интересы жильцов, которых будет обслуживать управляющая компания, никаким образом не защищены и в случае конфликтных ситуаций или неудовлетворенности обслуживанием они останутся «ни с чем», что также не соответствует действительности.