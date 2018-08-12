Во Франции в историческом парке начнут использовать обученных ворон - птицы будут менять мусор на корм

Фото: иллюстрация из интернета Во французском историческом тематическом парке Пюи дю Фу начнут использовать специально обученных подбирать окурки и мусор воронов. Об этом сообщает AFP. По словам президента парка Николаса де Вильерса, шесть воронов запустят в парк уже не следующей неделе. - Цель стоит не только в том, чтобы прояснить ситуацию, потому что посетители, как правило, стараются сохранить чистоту, но и показать, что сама природа может научить нас заботиться об окружающей среде, - рассказал он.

Таким образом, птицы будут приносить мусор и бычки в специальную коробку, которая взамен будет выдавать им птичий корм. Вильерс назвал воронов «особенно умными» и такими, которые в правильных обстоятельствах «любят общаться с людьми и устанавливать отношения через игру».

Пюи дю Фу Пюи дю Фу Пюи дю Фу

Справка из Википедии:

Учёные подтвердили наличие у ворона интеллекта. Когда они решили проверить, действительно ли ворон наделён интеллектом, птице давали пить воду из глубокого кувшина, которую он не мог достать клювом. Испытуемый ворон додумался бросать в ёмкость различные предметы, чтобы уровень воды поднялся. По словам руководителя эксперимента Алекса Тейлора, вороны способны различать объекты, которые держатся на плаву, и которые тонут. Во́роны выбрасывали резину и пластмассу из кувшина, когда видели, что уровень воды в кувшине не повышается.

Ворон специально размачивает корку хлеба в луже и потом дробит её на части. При питье воды из лужи ворон склоняет и поворачивает голову таким образом, чтобы вода сама затекала в клюв, а не зачерпывает клювом воду, как большинство птиц.

Напомним, что ученые обеспокоились огромным количеством пластика в арктических льдах – до 12 миллионов частиц на кубометр.