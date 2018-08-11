Телеведущий заявил, что из фильма про диссидента Стуса вырезали сцену с его адвокатом Медведчуком

Из фильма про украинского диссидента Василия Стуса убрали сцену с кумом Путина Виктором Медведчуком, который был адвокатом поэта.

Об этом сообщил актер и телеведущий Геннадий Попенко на своей странице в Facebook.

«Проходя кастинг на фильм «Стус», я читал сценарий к фильму. В нем была сцена последнего суда над Стусом. Именно того суда, который Стус и украинская интеллигенция не признавали, но адвокат Стуса, товарищ Медведчук признал не только суд, но и Стуса «вину». Ход настоящего адвоката-защитника. А потом была последняя ссылка Василия Стуса, с которой он не вернулся. Украинский классик умер в советском лагере только за 6 лет до обретения Украиной независимости», - написал он.

Позднее он прочитал, что сцену суда убрали из сценария фильма.

«Спросил об этом у актеров, занятых в фильме. Они подтвердили, что сцены суда уже нет. Ее убрали со съемочного графика никого не предупредив. Даже такого персонажа, как Медведчук, в фильме уже нет. Однако кастинг на него был, актера нашли и он готовился к съемкам», - отметил Попенко.

Телеведущий отметил, что по словам участников съемочного процесса, «продюсерам позвонили из администрации Медведчука» и сказали, что если они хотят доснять картину, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом.

«Кино - это плевок в вечность» (Ф.Раневская). Он боится, что его запомнят помощником палачей, а не Минским переговорщиком. Дела минувших лет - это одно. Но совсем другое - попытка вернуть эти годы с ее цензурой и звонками «сверху» - возмутился он.

Продюсер ленты Артём Денисов подтвердил информацию об удалении сцен, передает Украинская правда. По его словам, это произошло только из-за хронометража фильма.

- Да, удалили действительно, но не только эту сцену, но и некоторые другие. Прежде всего, потому что сценарий изначально предусматривал почти 180 минут, - рассказал Денисов.

Отметим, что ранее Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, а ситуацию на Донбассе назвал «противостоянием граждан».

Как сообщалось ранее, Луценко подозревает Медведчука в организации госпереворота вместе с Савченко и в подготовке диверсий на Николаевщине. Ранее Парубий передал в ГПУ материалы о причастности Медведчука к антиукраинским действиям на Донбассе.

Отметим, что СМИ сообщали о тайной встрече Путина и Медведчука в аннексированном Крыму.

Также ранее журналисты ТСН выступили против участия жены Медведчука в телешоу на канале 1+1.