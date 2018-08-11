С 11 по 13 августа жители Николаева смогут понаблюдать за самым крупным звездопадом этого года

С 11 по 13 августа в мире произойдет самый крупный звездопад 2018 года.

Об этом сообщает NikLife.

По словам специалистов Николаевской областной обсерватории, жители Николаева смогут увидеть звездопад. Для этого им нужно будет рассматривать северо-восточную часть небосвода, где находится созвездие Персея.

Однако, как рассказал сотрудник обсерватории, количество пролетающих мимо метеоров может разниться от десятков до сотен. По предварительным же данным, в час мимо Земли будет пролетать 60-70 «звезд».

— Существует радиант – точка, где Земля будет пересекать кометный хвост. Самой кометы уже нет, но хвост остался. И вот каждый год, как на перекрестке машины, так и хвост пересекается с орбитой Земли. В это время будет наблюдаться больше, чем обычно падающих метеоров, – рассказал он.

А вот солнечное затмение в Украине видно не было. За ним смогли понаблюдать жители Монголии, Казахстана, северо-востока Китая, Скандинавии, Эстонии и Латвии, Гренландии, северо-восточной части России и в северной части Канады.

Напомним, что ранее десятки николаевцев наблюдали за рекордным лунным затмением с самой высокой точки города.