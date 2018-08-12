В николаевском сервисном центре МВД предупредили, что 15 августа не смогут регистрировать автомобили

В среду, 15 августа, с 8:00 часов утра до 17:00 вечера в Региональном сервисном центре МВД в городе Николаеве смогут только консультировать посетителей, принимать заявления и запросы на получение справки об отсутствии судимости.

Об этом сообщает пресс-служба сервисного центра.

Ведомство отмечает, что в этот день в связи с проведением работниками ПАО «Николаевоблэнерго» ремонтных работ будет отсутствовать электроэнергия.

«Поэтому, ориентировочно до 17:00 специалисты сервисного центра МВД смогут только консультировать посетителей, принимать заявления и запросы на получение справки об отсутствии судимости. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Контактный телефон Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области (0512) 53-14-36 или следите за нашими новостями на официальной странице Facebook Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец пытался перерегистрировать в сервисном центре МВД угнанную «Honda».