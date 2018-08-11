Гройсман поручил Минклуьту и Госкино сделать все возможное, чтобы история Василия Стуса в фильме была рассказана без искажений

Владимир Гройсман Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству культуры и Государственному агентству Украины по вопросам кино разобраться в ситуации с вырезанной сценой про кума Путина Виктора Медведчука в фильме про украинского диссидента Василия Стуса.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Недопустимо, когда кто-либо пытается влиять на украинское кино и подменять историческую правду на выгодную кому-либо. Мы не должны с этим мириться! Поэтому я поручаю руководству Минкульта и Госкино в максимально сжатые сроки собрать авторов фильма и общественность чтобы разобраться и сделать все возможное, чтобы в ленте история моего земляка - настоящего патриота и борца за свободу Украины Василия Стуса была рассказана честно, правдиво, полностью и без искажений. Это - дело чести!» - написал Гройсман.

Напомним, что ранее из фильма про украинского диссидента Василия Стуса убрали сцену с кумом Путина Виктором Медведчуком, который был адвокатом поэта.