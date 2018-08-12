В сети показали снимки последнего солнечного затмения в этом году

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В сети опубликовали фото солнечного затмения, которое произошло в субботу, 11 августа. 

Об этом сообщает 112.

Астрономическое явление продлилось около 3,5 часов -  с 11:02 до 14:30 и стало последним подобным явлением в этом году.

Южная Корея
Южная Корея
Россия

Явление смогли наблюдать жители Канады, Гренландии, Исландии, Великобритании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Российской Федерации, Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, а также Северной и Южной Кореи.

Швеция
Россия
Норвегия

Напомним, ранее сообщалось, что с 11 по 13 августа жители Николаева смогут понаблюдать за самым крупным звездопадом этого года.

Людмила Жерновская

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русскийобщество