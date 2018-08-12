В сети показали снимки последнего солнечного затмения в этом году

В сети опубликовали фото солнечного затмения, которое произошло в субботу, 11 августа.

Об этом сообщает 112.

Астрономическое явление продлилось около 3,5 часов - с 11:02 до 14:30 и стало последним подобным явлением в этом году.

Южная Корея Южная Корея Россия

Явление смогли наблюдать жители Канады, Гренландии, Исландии, Великобритании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Российской Федерации, Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, а также Северной и Южной Кореи.

Швеция Россия Норвегия

Напомним, ранее сообщалось, что с 11 по 13 августа жители Николаева смогут понаблюдать за самым крупным звездопадом этого года.