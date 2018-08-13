Мексиканский огурец и трюфельный картофель: Житель Николаевщины выращивает экзотические овощи

В Николаевской области, житель Первомайска выращивает у себя на ферме органическую и экзотическую продукцию.

Об этом сообщают на сайте AgoDay.

Основатель фермы Ян Островский выращивает трюфельный картофель Виталот, мексиканские огурцы и экспериментирует с мелотрией («африканский огурец»).

По словам Яна Островского, овощеводством он занимается несколько лет. Чтобы начать дело, понадобился небольшой капитал. Фермер нашел землю для выращивания овощей и арендовал помещение для переработки.

Сейчас ферма занимает площадь 2 гектара. Впоследствии планируют построить теплицу для выращивания рассады.

— У нас нет штатного агронома, но с профессионалами консультируемся. Так что выращиваем необычные овощи и в органических условиях, приходится искать информацию в иностранных источниках, потому что для отечественных специалистов это что-то совершенно новое, - говорит фермер.

Ян Островский добавляет, что в этом году на ферме запускают новый консервный цех, который будет работать по стандартам НАССР.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что использование антибиотиков на фермах - распространенная практика, животные получают антибиотики не только для лечения инфекций, но и для их профилактики, а также улучшения роста. Поэтому антибиотики могут присутствовать в мясе.