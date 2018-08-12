Несколько сотен львовян принесли домашнюю еду и позавтракали вместе под открытым небом

В воскресенье, 12 августа, в центре Львова на улице Армянской состоялся «Завтрак доверия», в рамках которого несколько сотен львовян принесли домашние блюда и позавтракали вместе под открытым небом.

Об этом сообщает «Zaxid.net».

- Здесь мы должны почувствовать, что во Львове есть сообщество не только в соцсетях. Здесь мы можем обмениваться интересными идеями, проектами и даже домашними рецептами с теми, кто живет рядом, и хочет сделать что-то хорошее. Будем вместе завтракать, говорить, шутить, слушать музыку, знакомиться. Станем соседями, которые вынесли во двор большой стол, и за неспешной трапезой обсуждают городскую жизнь, - рассказал участник оргкомитета Биеннале Доверия Олег Мацех.

В «Завтраке доверия», который длился с 10:00 до 13:00, приняли участие артисты, предприниматели, музыканты, издатели, чиновники и другие активные горожане. В воскресенье на совместный завтрак пришел и мэр Андрей Садовый.

«Завтрак доверия», по словам организаторов, будет повторяться еще не раз. Главное в нем – общение и знакомства, обмен мнениями.