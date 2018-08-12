Порошенко наградил председателя правления николаевского предприятия орденом «За заслуги»

фото из газеты "Южная правда" Виктора Кисличенко, который является председателем правления ЧАО «Николаевский железобетонных изделий» по случаю Дня Строителя наградили одреном «За заслуги» ІІІ степени.

Соответствующий указ опубликован на сайте Президента Украины Петра Порошенко.

Отмечается, что Виктора Кисличенко наградили за весомый личный вклад в развитие строительной отрасли Украины, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Напомним, преподавателей николаевского строительного колледжа наградили в честь Дня Строителя.