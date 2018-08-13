Университет имени П.Орлика объявил набор на заочное отделение. Кто может стать студентом в 2018 году?

В Международном классическом университете имени Пилипа Орлика стартовал набор на заочное отделение. В приемной комиссии вуза представили информацию о том, кто может поступить в университет в 2018 году.
1.Абитуриенты, имеющие полное среднее образование и необходимые, для поступления в университет или колледж, сертификаты ВНО.
На сегодня действительны сертификаты 2016–2018 годов, кроме иностранного языка, где нужен сертификат только нынешнего года.
Абитуриентам, решившим перенести поступление на следующий год, важно учесть, что в МОН разрабатывают новую методологию проведения тестирования, влекущую за собой сокращение действия сертификатов до одного года. Таким образом, если Вы не поступаете в вуз в этом году, то в следующем, скорее всего, Вам придется проходить тестирование повторно.
2. Абитуриенты, имеющие высшее образование, не ниже бакалавра, для поступления в магистратуру.
В нынешнем году это еще возможно как при наличии сертификатов ВНО на отдельные специальности, так и на специальности, где ВНО не предусмотрено (детальную информацию можно получить на сайте университета mku.edu.ua или ознакомившись с публикацией по ссылке https://news.pn/ru/public/203418 от 07.08.18).
3. Абитуриенты, с дипломом младшего специалиста, для продолжения обучения на бакалаврате. Поступление осуществляется на основе внутреннего экзамена вуза без ВНО. Срок обучения составляет 2 года.
4. Абитуриенты с дипломом квалифицированного работника.
Такой диплом дает право поступить без ВНО в университетский колледж на уровень младшего специалиста с сокращенным сроком обучения и правом продолжения обучения на бакалаврате.
В то же время ситуации бывают разными. Человек, по какой-то причине, не сдавал ВНО, недобрал баллы или решил получить высшее образование, будучи взрослым, через много лет, после окончания школы, когда многие знания, естественно, забылись.
Какие варианты возможны здесь?
1.Достаточно интересным, доступным и престижным является вариант поступления в зарубежные вузы: Высшая школа менеджмента в Лейбнице (Польша) и Йоркский университет (США, Гавайи), – представителем которых в Украине является университет.
Дело в том, что для поступления в зарубежные вузы украинцам достаточно аттестата о полном среднем образовании, без экзаменов и сертификатов ВНО.
Преимуществ у такой формы получения высшего образования довольно много:
– дистанционная форма обучения (заочная с использованием электронных технологий), позволяет обучаться без выезда за пределы Украины;
– по окончании первого курса у студента есть выбор:
продолжить обучение в иностранном вузе;
перевестись на второй курс в университет им. П. Орлика;
продолжить обучение по программе двух дипломов (зарубежного вуза и университета им. П. Орлика).
– программа двойного диплома позволяет найти достойную работу не только в Украине, но и в Европейских странах, Америке;
– стоимость обучения, для участников программы, практически идентична стоимости обучения в украинских вузах.
2. Не менее интересен вариант поступления на короткую, по срокам обучения, рабочую специальность в структуру университетского комплекса, с продолжением обучения в колледже университета.
Уже с первого сентября можно начать обучение по рабочим профессиям:
- Младшая медицинская сестра по уходу за больными
- Лаборант химико-бактериологического анализа
- Деловод
- Стюард
- Кассир
- Паспортист
- Охранник.
Дипломы рабочих специальностей позволяют поступить без ВНО в колледж университета уже в декабре.
Набор в университет им. П. Орлика осуществляется по следующим специальностям:
- Транспортные технологии (автомобильный транспорт)
- Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность
- Технологии медицинской диагностики и лечения
- Финансы, банковское дело и страхование
- Психология (медицинская психология)
- Физическая терапия, эрготерапия
- Гостинично-ресторанное дело
- Компьютерная инженерия
- Учет и налогообложение
- Геодезия и землеустройство
- Дошкольное образование
- Начальное образование
- Медсестринство
- Журналистика
- Маркетинг
- Фармация
- Туризм
- Право
Документы на заочную форму обучения можно подать в период:
с 11 до 17 сентября;
с 11 до 17 октября;
с 11 до 17 ноября;
с 11 до 17 декабря.
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