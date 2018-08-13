Университет имени П.Орлика объявил набор на заочное отделение. Кто может стать студентом в 2018 году?

В Международном классическом университете имени Пилипа Орлика стартовал набор на заочное отделение. В приемной комиссии вуза представили информацию о том, кто может поступить в университет в 2018 году.

1.Абитуриенты, имеющие полное среднее образование и необходимые, для поступления в университет или колледж, сертификаты ВНО.

На сегодня действительны сертификаты 2016–2018 годов, кроме иностранного языка, где нужен сертификат только нынешнего года.

Абитуриентам, решившим перенести поступление на следующий год, важно учесть, что в МОН разрабатывают новую методологию проведения тестирования, влекущую за собой сокращение действия сертификатов до одного года. Таким образом, если Вы не поступаете в вуз в этом году, то в следующем, скорее всего, Вам придется проходить тестирование повторно.

2. Абитуриенты, имеющие высшее образование, не ниже бакалавра, для поступления в магистратуру.

В нынешнем году это еще возможно как при наличии сертификатов ВНО на отдельные специальности, так и на специальности, где ВНО не предусмотрено (детальную информацию можно получить на сайте университета mku.edu.ua или ознакомившись с публикацией по ссылке https://news.pn/ru/public/203418 от 07.08.18).

3. Абитуриенты, с дипломом младшего специалиста, для продолжения обучения на бакалаврате. Поступление осуществляется на основе внутреннего экзамена вуза без ВНО. Срок обучения составляет 2 года.

4. Абитуриенты с дипломом квалифицированного работника.

Такой диплом дает право поступить без ВНО в университетский колледж на уровень младшего специалиста с сокращенным сроком обучения и правом продолжения обучения на бакалаврате.

В то же время ситуации бывают разными. Человек, по какой-то причине, не сдавал ВНО, недобрал баллы или решил получить высшее образование, будучи взрослым, через много лет, после окончания школы, когда многие знания, естественно, забылись.

Какие варианты возможны здесь?

1.Достаточно интересным, доступным и престижным является вариант поступления в зарубежные вузы: Высшая школа менеджмента в Лейбнице (Польша) и Йоркский университет (США, Гавайи), – представителем которых в Украине является университет.

Дело в том, что для поступления в зарубежные вузы украинцам достаточно аттестата о полном среднем образовании, без экзаменов и сертификатов ВНО.

Преимуществ у такой формы получения высшего образования довольно много:

– дистанционная форма обучения (заочная с использованием электронных технологий), позволяет обучаться без выезда за пределы Украины;

– по окончании первого курса у студента есть выбор:

продолжить обучение в иностранном вузе;

перевестись на второй курс в университет им. П. Орлика;

продолжить обучение по программе двух дипломов (зарубежного вуза и университета им. П. Орлика).

– программа двойного диплома позволяет найти достойную работу не только в Украине, но и в Европейских странах, Америке;

– стоимость обучения, для участников программы, практически идентична стоимости обучения в украинских вузах.

2. Не менее интересен вариант поступления на короткую, по срокам обучения, рабочую специальность в структуру университетского комплекса, с продолжением обучения в колледже университета.

Уже с первого сентября можно начать обучение по рабочим профессиям:

Младшая медицинская сестра по уходу за больными

Лаборант химико-бактериологического анализа

Деловод

Стюард

Кассир

Паспортист

Охранник.

Дипломы рабочих специальностей позволяют поступить без ВНО в колледж университета уже в декабре.

Набор в университет им. П. Орлика осуществляется по следующим специальностям:

Транспортные технологии (автомобильный транспорт)

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

Технологии медицинской диагностики и лечения

Финансы, банковское дело и страхование

Психология (медицинская психология)

Физическая терапия, эрготерапия

Гостинично-ресторанное дело

Компьютерная инженерия

Учет и налогообложение

Геодезия и землеустройство

Дошкольное образование

Начальное образование

Медсестринство

Журналистика

Маркетинг

Фармация

Туризм

Право

Документы на заочную форму обучения можно подать в период:

с 11 до 17 сентября;

с 11 до 17 октября;

с 11 до 17 ноября;

с 11 до 17 декабря.

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