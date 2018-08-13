Усиление безопасности и стабильности в регионе: в Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец Carney (DDG 64) класса Arleigh Burke в воскресенье, 12 августа, вошел в Черное море.
Об этом сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.
Отмечается, что операции судна в Черном море направлены на усиление морской безопасности и стабильности в регионе.
«Прибытие Carney в Черное море демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе.
Время, проведенное здесь, поможет нам развить взаимодействие, улучшить обмен информацией и опытом с нашими партнерами», - заявил капитан Carney Тайсон Янг.
«Эсминец Carney вошел в Черное море, чтобы продемонстрировать обязательства США по коллективной обороне союзников по НАТО и партнеров в Черном море.
Все действия Минобороны в поддержку союзников НАТО в Восточной Европе попадают под действие операции «Атлантическое решение», - говорится в заявлении.
Напомним, перед этим ракетный эсминец ВМС США USS Carney заходил в Черное море в январе этого года.