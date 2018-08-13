«Маруновий берет 2018»: на Николаевщине и Херсонщине десантники учились совершать рейд в тыл противника

На территории Николаевсекой и Херсонской областей проводят командно-штабные учения с практическими действиями частей и подразделений десантно-штурмовых войск ВСУ «Маруновий берет 2018».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

К учениям привлекли части ДШВ, армейскую авиацию Сухопутных войск, авиацию Воздушных Сил, подразделения оперативного обеспечения.

Началась практическая фаза Николаевской области, где воины-десантники отработали ведение рейдовых действий в тылу условного противника и уничтожения его пункта управления.

Во время рейда, подразделения противовоздушной обороны, прикрывая свои силы, осуществляли отражение воздушного «противника». В частности были осуществлены боевые пуски из зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и ПЗРК, велся прицельный огонь из зенитных установок.

На одном из участков реки Южный Буг, инженерные подразделения развернули паромную переправу. При этом бронетранспортеры своим ходом осуществили преодоление водной преграды. А тяжелая бронированная и автомобильная техника грузилась на паромы. Благодаря совместным действиям и четкой организации, силы десантников были быстро переправились на другой берег и продолжили выполнять поставленные задачи.

Тем временем на Херсонщине несколько десятков вертолетов высадили десантно-штурмовой отряд для взятия под контроль одного из важных объектов. На реке Днепр также была организована паромная переправа для переброски основных сил.

Командующий ДШВ высоко оценил слаженные и четкие действия десантно-штурмовых и приданных подразделений, их уровень подготовки, практический опыт и высокий боевой дух. Сейчас практические действия десантно-штурмовой войск продолжаются в районах Херсонской области.