Директор «Николаевкоммунтранса» заявил, что работники ЖЭКов срывают с мусорных баков наклейки с контактами возчиков

Фото: иллюстрация из интернета В Николаеве сотрудники ЖЭКов сдирают с мусорных баков наклейки, на которых указана информация о возчиках мусора и их контакты.

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в понедельник, 13 августа.

По словам мэра Александра Сенкевича, ранее он распорядился о том, чтобы все возчики мусора и ТБО размещали на баках большие наклейки с контактной информацией.

- Для того, чтобы если забыли вывезти, или переполнен бак, или еще что-то, они могли позвонить и сказать: «У нас есть проблема, пропустили сегодня». Возчик размещает наклейки на баках, а работники ЖЭКа их сдирают, - возмутился он.

Также директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин подчеркнул, что у них есть доказательства того, что наклейки срывают именно работники ЖЭКа и они уже пообщались с ними по этому поводу.

В свою очередь депутат Наталья Горбенко пожаловалась на то, что по всему Корабельному району города после мусоровозов остаются мокрые лужи. - Я понимаю, что сезон арбузов, но Корабельный район весь залит вот этими жижами. Это проблема чего – транспорта? Или это неизбежно? Машина, которая забирает мусор, с неё всё течёт, потёки по району воняют, - выступила она. В ответ Сенкевич назвал причиной появления этих луж - отношение николаевцев к мусору.