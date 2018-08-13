Директор «Николаевкоммунтранса» заявил, что работники ЖЭКов срывают с мусорных баков наклейки с контактами возчиков

В Николаеве сотрудники ЖЭКов сдирают с мусорных баков наклейки, на которых указана информация о возчиках мусора и их контакты.
Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в понедельник, 13 августа.
По словам мэра Александра Сенкевича, ранее он распорядился о том, чтобы все возчики мусора и ТБО размещали на баках большие наклейки с контактной информацией.
- Для того, чтобы если забыли вывезти, или переполнен бак, или еще что-то, они могли позвонить и сказать: «У нас есть проблема, пропустили сегодня». Возчик размещает наклейки на баках, а работники ЖЭКа их сдирают, - возмутился он.
Также директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин подчеркнул, что у них есть доказательства того, что наклейки срывают именно работники ЖЭКа и они уже пообщались с ними по этому поводу.
В свою очередь депутат Наталья Горбенко пожаловалась на то, что по всему Корабельному району города после мусоровозов остаются мокрые лужи.
- Я понимаю, что сезон арбузов, но Корабельный район весь залит вот этими жижами. Это проблема чего – транспорта? Или это неизбежно? Машина, которая забирает мусор, с неё всё течёт, потёки по району воняют, - выступила она.
В ответ Сенкевич назвал причиной появления этих луж - отношение николаевцев к мусору.
- Вы правильно начали разговор: сезон арбузов. Такая ситуация происходит ежегодно. Это ненормально. Но, к сожалению, люди так относятся к своему городу. Вот эти арбузы, вместо того, чтобы они стекли как-то, сбрасывают в мусорный бак. Ну как можно бороться? - сказал мэр.
По словам Цизина, заводом-изготовителем не предусмотрены автомобили с накопительными ёмкостями, а ранее они уже писали им и подавали заявки на соответствующий автомобиль.
- Машины не предназначены, нет у них накопительной ёмкости для жижи. Технологически не предусмотрено. Очень много влажного мусора, - сказал директор КП «Николаевкоммунтранс».
В свою очередь Сенкевич рассказал, что нужно обращаться к жителям города для решения этого вопроса и привел в пример решение этой проблемы в своей семьей.
- Когда мои дети едят арбуз, я им говорю: «Кидайте корки от арбуза в мойку, пусть они лежат до утра, чтобы стекли». Потому что жидкость же потом накапливается в мусорном ведре, - рассказал он.
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