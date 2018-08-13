На Ингульском спуске в Николаеве на месте кафе начали капитальное строительство – в мэрии заявляют, что незаконно

В Николаеве на Ингульском спуске на месте, где раньше располагалось кафе, проходит строительство нового здания.

Об этом сообщил глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском горсовете Игорь Дятлов на своей странице в Facebook.

«Очередная «Мафия» под носом у городской власти. Интересно, кто из «чудо-команды» мэра согласовал захват природоохранной зоны в исторической части нашего города, возле Соборной Площади?!» - написал он.

В свою очередь мэр Александр Сенкевич в ходе аппаратного совещания в понедельник, 13 августа, поручил разобраться в ситуации и проверить законность строительства.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев сообщил, что ранее на этом месте было заведение «Вдали от жён».

- Документы на аренду земли закончились 30 октября 2017 года. Подавались они на продление, дважды депутаты не проголосовали на сессии за продление. Документы вернулись в архитектуру. Никаких градостроительных условий, никаких деклараций в ГАСКе, позволяющих начать городить, то что делается, не было, - рассказал он.

По его словам, сейчас на место строительства должен прибыть инспектор Государственного архитектурно-строительного контроля.

- Я думаю, что сейчас человеку дадут предписание, чтобы он все это разобрал. У ГАСКа очень большие штрафы. Я надеюсь, что если он это не сделает, то будет оштрафован на крупную сумму. В зависимости от того, есть там право собственности или нет, в дальнейшем или на исполком и на демонтаж, или иск в суд о снесении самовольной застройки, - отметил Ермолаев.

Отметим, что штраф за выполнение строительных работ без уведомления ГАСКа о начале их выполнения влекут за собой наложение штрафа от 4250 до 5950 гривен.

Ранее сообщалось, что прокуратура через суд оспаривает передачу Николаевским горсоветом в частную собственность участков в Леваневцах на ₴1,2 миллиона.