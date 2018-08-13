«Пламенный привет со стороны РФ»: Глава Николаевской ОГА заявил, что оповещение об аварии на ЮУАЭС могло сработать из-за взлома

Южно-Украинская АЭС Система оповещения об аварии на Южно-Украинской АЭС в Вознесенске могла сработать из-за стороннего вмешательства.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, в Вознесенске в понедельник, 13 августа, сработала сирена об аварии на Южно-Украинской АЭС, а жителям уже после сигнала начали сообщать о том, что это были внеплановые учения.

«Согласно информации, предоставленной в адрес Николаевской ОГА соответствующими службами, в настоящее время есть основания полагать, что имело место несанкционированное вмешательство в систему оповещения. Спасибо всем профильным службам, руководству Южно-Украинской АЭС и представителям местных органов власти, которые адекватно отреагировали на внештатную ситуацию», - написал Савченко.

Также глава Николаевской ОГА заявил, что обратился в правоохранительные органы с просьбой оперативно разобраться с фактом возможного несанкционированного вмешательства в систему оповещения населения.

«Учитывая последние события на Востоке и Юге Украины, воспринимаю этот факт не иначе как диверсию и «пламенный привет» со стороны российской федерации и попытку дестабилизации ситуации в нашей стране перед началом нового политического сезона. Убежден, что все потуги наших врагов будут бесполезны и обязательно получат жесткий ответ!» - отметил он.

Ранее сообщалось, что в российскую газету пришел запрос от СК РФ о расследовании убийства Аркадия Бабченко в Киеве.