Опубликовано видео работы системы стабилизации пушки на бронекатере ВМС Украины, разработанной на николаевском заводе

В Сети опубликовано видео, на котором моряки ВМС Украины показывают работу системы стабилизации ствола кормовой пушки боевого модуля «Катран-М» на катере Гюрза-М.

Данное видео было опубликовано на странице Украинского милитарного портала в Facebook.

«В свое время ВМС долго не принимали МБАКи в состав флота из-за задержек с боевыми модулями Катран-М, которые не работали в соответствии с требованиями. На видео можно увидеть, как штатно работает стабилизация 30-мм пушки на украинских катерах», — сказано в сообщении.

Известно, что модуль «Катран-М» производится на Николаевском ремонтно-механическом заводе и является вариантом модуля БМ-3 Штурм.

Напомним, ранее были опубликованы фото новейшей украинской военной техники, которую покажут на параде в День Независимости.