«Пошел на сделку»: «Депутата» из Епатории, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины, приговорили к условному сроку

«Депутат Евпаторийского городского совета» Сергей Осьминин, обвиняемый в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,​ заключил сделку со следствием, ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Об этом сообщила прокуратура АРК, передает Крым.Реалии.

«Деснянским районным судом Киева утверждено соглашение о признании виновности, заключенное с прокуратурой Автономной Республики Крым с гражданином Украины – депутатом так называемого незаконно созданного органа «Евпаторийский городской совет» в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначено последнему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытанием, если он в течение испытательного срока продолжительностью в 3 года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности», – говорится в сообщении.

В прокуратуре АРК уточнили, что условиями заключения соглашения является безоговорочное признание обвиняемым своей виновности в совершении преступления, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие обстоятельств, которые в соответствии с Уголовным кодексом Украины отягчают наказание.

Напомним, Осьминина задержали сотрудники Службы безопасности Украины 3 апреля в пункте пропуска «Чаплинка» на админгранице с Крымом. Ему грозило до 10 лет тюрьмы.

Отметим, 5 апреля в Херсоне группа лиц предприняла попытку отбить у сотрудников СБУ недавно задержанного на админгранице с Крымом «депутата городского совета» Евпатории.