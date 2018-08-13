В Украине успешно испытали модернизированный танк Т-72АМТ

В Украине испытывают новый модернизированный танк.

Об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«Этот основной боевой танк Т-72АМТ, который был разработан и изготовлен ГП «Киевский бронетанковый завод». Нынче он проходить огневые испытания на военных полигонах», - написал Порошенко

По информации Порошенко, во время испытаний новая машина отрабатывает все режимы стрельбы разными типами боеприпасов, среди которых и управляемые ракеты «Комбат».

«Мощности «Комбата» достаточно для уничтожения даже самых защищенных вражеских танков. Благодаря использованию высокоточного оружия возможно уничтожить бронетехнику противника на расстоянии до 5 километров. Новый так также получил приборы ночного видения с современными электронно-оптическими превращателями третьего поколения для всех членов экипажа и ночной прицел для ведения огня высокоточными ракетами», — добавил президент.

В свою очередь военный эксперт Сергей Згурец на своей странице в Facebook пояснил, что танк является глубокой модификацией Т-72А.

«На видео представлен один из этапов испытаний Т-72АМТ — стрельба управляемой ракетой «Комбат». Раньше такой возможности Т-72А не имел. За этим этапом испытаний наблюдала военная делегация из Польши. У поляков стоит задача модернизации своих Т-72, которыми будут укомплектовываться новые бригады территориальной обороны. Отдельные решения, которые были реализованы специалистами Киевского бронетанкового завода, полякам понравились», — написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине восстановили военные комплексы ПВО «Тор» и «С-300В».