«Чистота в доме и частые прогулки»: Супрун рассказала, как снизить риск заболевания бронхиальной астмой

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как снизить риски заболевания бронхиальной астмой.

Об этом она написала на своей странице в Facebook

«Чтобы уменьшить риски бронхиальной астмы, поддерживайте чистоту в доме - регулярно убирайте и проветривайте помещение. Следите за уровнем сухости воздуха в доме, при необходимости увлажняйте и фильтруйте воздух специальными приборами», - написала глава Минздрава.

Также медик рекомендует ограничить использование бытовой химии.

«Причиной астмы могут также стать некоторые препараты, поэтому не занимайтесь самолечением, перед приемом любого лекарства советуйтесь с врачом! Будьте активными. Даже если вы не занимаетесь спортом, мотивируйте себя гулять каждый день при любой погоде», - пишет в соцсети Супрун.

При первых подозрениях на аллергию она рекомендует обращаться к врачу. Раннее лечение, по ее словам, приводит к стойкой ремиссии, а прием базовых препаратов замедляет прогрессирование болезни.

Среди наиболее распространенных причин бронхиальной астмы исполняющий обязанности министра здравоохранения назвала: аллергены, наследственную предрасположенность, вредные условия труда: влияние химических раздражителей, особенно на рабочем месте, низкий вес при рождении и/или курение матери во время беременности, частые респираторные заболевания, ожирение, низкую физическую активность и некоторые препараты, которые могут вызвать обострение болезни у людей, которые уже болеют астмой.

Напомним, ранее Супрун рассказала, сколько надо спать украинцам в зависимости от возраста и сколько пить кофе, чтобы не навредить здоровью. Также Супрун рассказала, как уберечь здоровьепри долгом пользовании смартфоном.

Ранее Супрун призвала украинцев не злоупотреблять аскорбинкой. Также глава Минздрава рассказала, что перекись водорода бесполезна при дезинфекции и лечении ран. Также Супрун заявила, что флюорография является неэффективным методом диагностики туберкулеза, потому ее нужно искоренять. Кроме того Супрун заявила, что украинцам не нужно боятьсясквозняков. Также Супрун сообщила, что электрофорез является устаревшим и вспомогательным средствомреабилитации для людей с двигательными нарушениями.