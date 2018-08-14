Николаевская верфь Смарт Меритайм Групп отправила на ЮГОК первую партию металлоконструкций

Компания Смарт Меритайм Групп отправила заказчику первую партию металлоконструкций, изготовленных в рамках контракта по сборке трех чанов сгустителя для Южного горно-обогатительного комбината общей стоимостью около 175 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Смарт Меритайм Групп.

Всего в Кривой Рог автотранспортом отправили 180 колонн опорных оснований для чанов. Все они были изготовлены в Николаеве, а затем доставлены на Херсонскую верфь СМГ для окраски.

Отмечается, что сгуститель проекта немецкой компании ENGINEEREING DOBERSEK GMBH представляет собой металлоконструкцию из трех чанов с опорной частью, каждый диаметром 62 метра и высотой 10,9 метров, их общий вес превышает 2 тысячи тонн. Он предназначен для нового гидротехнического комплекса с технологией транспортировки пустой породы в сгущенном состоянии после извлечение жидкости.

В настоящее время Николаевская и Херсонская верфи СМГ продолжают работу по выполнению этого масштабного контракта.

Справка:

Смарт Меритайм Групп (СМГ) — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую.

С 1 сентября 2017 г. заработная плата сборщиков корпусов металлических судов, сварщиков, трубопроводчиков судовых увеличена на 35% и составляет за полный отработанный месяц от 8000 до 26000 грн.

Смарт Меритайм Групп приглашает на свои верфи в Херсоне и Николаеве сборщиков и сварщиков. Принимаем учеников по профессиям сборщик и сварщик. Наш телефон 0-800-600-400. Звонок бесплатный.