В Украине из-за нехватки судей не работают 22 суда

На сегодняшний день в Украине не работают 22 суда из-за отсутствия судей.

Об этом сообщил на брифинге председатель Совета судей Украины Олег Ткачук, передает УНН.

- На сегодня в Украине не действует 22 суда. По данным, которые есть в распоряжении Совета судей, в Украине из более 8 тыс. судей работают лишь 5,2 тыс., - сказал он.

По словам Ткачука, в прошлом году украинские суды рассмотрели 3 млн 900 тыс. дел различных категорий.

- По мнению Совета судей, должны быть обеспечены все условия для того, чтобы судебная система работала эффективно, качественно, добросовестно, чтобы дела рассматривались в разумный срок. Ведь нас контролирует ЕСПЧ и каждый человек, - отметил он.

Ткачук считает, что благодаря гражданскому контролю за деятельностью государства, в том числе, за судами, «возможно достичь того уровня демократии и правосудия, который каждый из нас желает».

Напомним, ранее сообщалось, что дефицит судей к концу года может достичь 40%.