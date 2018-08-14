На Николаевщине судья заявила, что местный житель требовал до 50 тысяч гривен морального ущерба за решения не в его пользу

Судья Арбузинского районного суда Николаевской области Татьяна Кологрива обратилась в Высший совет правосудия и к Генпрокурору Украины из-за вмешательства в ее деятельность со стороны местного жителя.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Высшего совета правосудия.

По словам судьи, 31 июля в ее служебный кабинет в здании Арбузинского суда зашел житель села Любоивановка и в устной форме начал выражать свое недовольство из-за вынесенного судьей Ириной Явицей решения по его жалобе на действия следователя, который отказался открывать уголовное производство.

«Я ему начала объяснять, что в случае несогласия в открытии уголовного производства судьи он имеет право обжаловать его в апелляционном порядке, на что он не обратил внимания, начал кричать, что «организованная преступная группировка суда показала свой звериный оскал», – отметила Кологрива.

Кроме того, она заявила, что мужчина начал ей угрожать тем, что за каждое неправосудное решение суда ему будут выплачивать моральный ущерб от 30 тысяч до 50 тысяч гривен.

Также судья добавила, что на протяжении последних пяти лет этот мужчина обращается в Арбузинский районный суд с жалобами на действия или бездеятельность следователя, прокурора. При этом количество исков с каждый годом увеличивается: в 2014 — 2; в 2015 — 8; в 2016 — 8; в 2017 —11; в 2018 — 33.

Напомним, что В Южноукраинском городском суде Николаевской области следователь сбежал из зала суда вместе с уголовным производством.