«Пошли отсюда, с*ки»!: Мэр Ивано-Франковска обматерил рефери после футбольного матча

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после футбольного матча, в котором команда МФК «Прикарпатье» уступила ФК «Колос» набросился на рефери и заявил, что их подкупили.

Об этом сообщает «24 канал».

Видео, на котором видно, как Марцинкив нецензурно ругается на судей, опубликовал в Youtube Тарас Волошин.

«Пошли отсюда, с*ки. Заплатить бабки вам, б**ть. Пошли отсюда, позорники!» - кричит мэр в ролике.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику!

Уже через 15 минут после инцидента Марцинкив извинился за свои слова.

«Прошу прощения за свои слова на футбольном матче и за эмоции, потому что давно не видел такого откровенного судейства в одну сторону! Футбол - это игра, где выигрывают лучшие! Сегодня лучшие были игроки «Прикарпатья»! Понимаю, что эмоции это не лучший выход, поэтому прошу перед болельщиками но верю в команду!» - написал мэр Ивано-Франковска в Facebook.

Отметим, Марцинкив часто не ограничивает себя в выражениях. В частности, весной 2016 года во время марша за традиционные семейные ценности он заявил, что гей «не может быть патриотом».

В мае этого года Марцинкив посоветовал главе департамента ЖКХ «общаться с нестарательными работниками матом».

15 июня мэр Ивано-Франковска поручил освятить одну из локаций фестиваля Porto Franko после выступления группы «Хамерман Уничтожает вирусы», исполнители которой выступали на сцене практически голыми. После инцидента полиция области открыла против артистов уголовное производство по статье «хулиганство», но впоследствии закрыла его.