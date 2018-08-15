ГФС Николаевщины обеспечила в местные бюджеты почти более ₴22 миллионов рентных платежей

За 7 месяцев 2018 года Главным управлением ГФС в Николаевской области обеспечено в местные бюджеты 22 миллиона 300 тысяч гривен рентной платы за специальное использование воды, недр и лесных ресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Также отмечается, что данный показатель почти на 3 миллиона гривен больше, чем за соответствующий период в 2017 году.

В частности, рентной платы за специальное использование воды в местные бюджеты обеспечено 17 миллионов 800 тысяч гривен рентной платы, за пользование недрами – 4 миллиона 200 тысяч гривен, за специальное использование лесных ресурсов – 180 тысяч гривен.

Напомним, что с начала 2018 года в местные бюджеты Николаевщины обеспечили почти ₴53 миллиона налога на недвижимость.