В Николаеве нардеп и группа людей протестовали против мора рыбы, чтобы «показать, что они в курсе»

В Николаеве во вторник, 14 августа, нардеп от БПП и несколько десятков людей вышли под здание облгосадминистрации, чтобы привлечь внимание к мору рыбы, но при этом участники акции не знают конкретных причин заявленной гибели рыбы.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Участники акции вышли с плакатами, на которых написано: «Україна гідна чистих річок», «Чи купаються чиновники в Південному Бузі», «Хватит нас травить» и тому подобное. При этом значительная часть протестующих была с символикой «Партии зеленых».

Кроме того, акцию протеста посетил и народный депутат Сергей Рудык, который в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал, что является сторонником движения за чистоту рек.

– Позвонили с Николаевской области и сказали, что тут массовый мор рыбы и что проблемы с коммунальным предприятием «Центр защиты животных». Мы скоординировались и приехали сюда, – сказал Рудык.

По его словам, все начинания активистов заканчиваются записями в соцсетях и он приехал, чтобы показать, что делать дальше.

Сергей Рудык – Начальник управления департамента экологии областной администрации засветил цифры, что кислорода в 40 раз меньше сегодня в воде в зоне Николаева, а химических соединений, которые мешают развитию флоры и фауны – их там в разы больше. Но это слова. Наша задача – взять пробы, сформировать перечень химреактивов, на которые мы хотим взять анализы, и пригласить представителей экоинспекции, потому что это их функционал. Можете даже посоветовать, где сделать заборы воды, сдать их в лабораторию, я найду средства на эти анализы и мы через два дня увидим какая там конкретно ситуация, – сказал Сергей Рудык.

Далее он сказал, что необходимо найти виновного в загрязнении, но в большом городе это сложно из-за большого количества предприятий. По его словам, экоинспекция знает основных загрязнителей и они должны «давать предписания», но «кто-то кого-то купил, кто-то кого-то попросил, с кем-то они на рыбалке встречаются регулярно, с кем-то на охоте».

– Наша задача – показать, что экологическая общественность и активисты в курсе. И должны понимать, что они вместе с ними пошли и сдали эти анализы. А дальше все идет просто – они должны давать предписания, – сказал депутат.

Также Сергей Рудык упомнил и проблему на КП «Центр защиты животных», но сказал, что еще не разобрался с ситуацией на предприятии и не может что-то сказать о решении вопроса.

– Вот один помощник, вот – второй. Мы садимся и работаем: что кто конкретно может сделать в этой ситуации, какое конкретно ведомство причастно, – отметил Рудык.

Напомним, что мор рыбы летом в Николаеве происходит не впервые. Так, в 2017 году коммунальщикам пришлось убирать трупы рыбы на пляже «Стрелка». О подобном сообщалось и в прошлых годах.