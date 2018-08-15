В Николаевской ОГА согласовали лицензирование 215 учебных заведений области

Во вторник, 14 августа, состоялось первое заседание комиссии по вопросам лицензирования учебных заведений в сфере дошкольного и общего среднего образования Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

В соответствии с Законом Украины «Об образовании» государственные и коммунальные учреждения системы дошкольного и общего среднего образования получают лицензию без прохождения процедуры лицензирования. Учебные заведения всех форм собственности, создаются после вступления в силу настоящего Закона, лицензируются уже на общих основаниях.

В свою очередь, органом лицензирования учебных заведений установлена областная государственная администрация.

В июне 2018 распоряжением Николаевской областной государственной администрации от была создана соответствующая комиссия по вопросам лицензирования образовательной деятельности учебных заведений в сфере дошкольного и общего среднего образования. Полномочиями комиссии являются: обеспечение и разработка предложений и предоставление рекомендаций Николаевской областной государственной администрации, как органа лицензирования, о принятии решения о оставления заявления о получении лицензии без рассмотрения, отказ в выдаче лицензии, выдача, переоформление, аннулирование лицензии (при наличии оснований, определенных законодательством).

«По состоянию на 1 августа областная сеть образовательных учреждений, оказывающих услуги в сфере общего среднего и дошкольного образования, составляет: - профессиональные (профессионально-технические) учреждения в Николаевской области - 22; - колледжи в Николаевской области - 22, из них 5 имеют лицензии; - учреждения общего среднего образования в Николаевской области - 546, из них 22 - школы-интернаты; - учреждения дошкольного образования - 566, из них: 5 ведомственных, 7 частных», – говорится в сообщении.

На первом заседании комиссии был согласован вопрос лицензирования 215 образовательных учреждений в Николаеве, Первомайске, Южноукраинске, Очакове, Новобугском, Казанковском, Братском, Витовском районах, а также колледжей и школ-интернатов Николаевской области. Другие учебные заведения комиссия рассмотрит вскоре на последующих заседаниях.