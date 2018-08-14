В Николаевском горсовете комиссия по ЖКХ два часа не могла решить, по какой повестке будет работать

Члены постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города Николаевского горсовета два часа не могли начать работать из-за конфликта.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Все началось с того, что Игорь Копейка заявил, что раз Алексей Лепишев стал новым главой комиссии, то они должны переизбрать и его заместителя Владислава Ентина, и секретаря Олега Солтыса. Однако, по словам куратора комиссии, это делать вовсе необязательно, но предложение депутата могут вынести на голосование.

Александр Репин, Мкртыч Мкртчян Игорь Копейка, Александр Гусев Олег Солтис

После этого Копейка потребовал, чтобы комиссия работала с повесткой, которую он вместе с ещё четырьмя депутатами приняли в четверг, 9 августа. В неё вошли вопросы касательно признания неудовлетворительной работы первого заместителя директора Департамента ЖКХ Виталия Кузнецова, заслушивание докладов директора департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрея Ермолаева и начальника управления коммунальным имуществом Мкртича Мкртчяна.

В ответ Алексей Лепишев, Олег Солтис и Александр Репин заявили, что это заседание было не легитимным, а их на него даже не приглашали. Также Лепишев отметил, что комиссию может собрать только её глава, а он этого не делал.

- То, что вы собрались группой депутатов - прекрасно. Вы, возможно, и обсудили какие-то вопросы жизненно важные, а может и не жизненно важные. Здесь вы собирались или где-то еще, я не знаю. Потому что я не был проинформирован, как и СМИ, как и горожане, о том, что происходит какой-то сбор депутатов, - сказал Лепишев.

Однако Копейка настаивал на том, что на заседание были приглашены все, и если кто-то не пришел, значит сам этого не захотел.

После этого, на любую попытку Лепишева начинать зачитывать вопросы в повестке дня, Копейка перебивал его и просил проголосовать за ту повестку, которая была принята ранее. Позднее выяснилось, что необходимые вопросы были внесены в повестку дня под номерами 1.17, 1.18, 1.19.

После долгих споров и пререканий, члены комиссии предложили вынести вопросы, которые хотел рассмотреть Копейка, в начало повестки, и поддержали эту идею. Однако после этого Копейка потребовал проголосовать за саму повестку. В ответ Солтис заявил, что в отличие от сессии городского совета, на комиссиях нет необходимости голосовать за повестку и в который раз обвинил его в попытке сорвать заседание.

Немного позже на заседание пришел Владислав Ентин, который поддержал требования Копейки и Александра Гусева. В ходе словесной перепалки с Солтисом, он намекнул на то, что тот не принимал участия в АТО, но пытается сделать вид, что был там.

- Слышишь ты, уважаемый коллега. Ты еще раз откроешь рот – то я тебя отправлю в АТО быстрее, чем ты подумаешь. А то пойди хоть порох понюхай. В армии даже не служил. Деятель, - ответил ему Солтис.

В итоге Лепишев объявил в заседании пятиминутный перерыв, после чего согласился вынести на голосование вопрос о принятии повестки дня, и после того, как ни одна из повесток не набрала необходимого количества голосов, приступил к обсуждению первого вопроса.

Как известно, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной за три недели до начала конкурса. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

Комментируя итоги отбора управляющей фирмы, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договора с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

После этого, по решению сессии Николаевского городского совета, городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение об отстранении Александра Репина от занимаемой должности на время проведения проверки конкурсной комиссии по назначению управляющей компании и обращения депутатов в правоохранительные органы по факту превышения им своих полномочий.

Также напомним, что 15 января 2017 года за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и частного предпринимателя Олега Тоболина. Деньги якобы давались за решение вопроса по уголовному производству относительно подрядных фирм, которые получили деньги из бюджета, но не выполнили работы.

Сейчас прокуратура завершила досудебное расследование уголовного производства о хищениях бюджетных средств и дачи взятки прокурору депутатом Николаевского горсовета Игорем Копейкой и еще четверыми фигурантами этого дела.