«Нет оснований»: Генпрокуратура не будет наказывать прокуроров, из-за которых суд закрыл дело против Кернеса

Руководство Генеральной прокуратуры не будет наказывать двух прокуроров, из-за отсутствия которых, как утверждают в суде Полтавы, на заседаниях по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса суд закрыл уголовное производство.

Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, прокуроры не являлись на судебные заседания по причине болезни. Судя по всему, они заболели одновременно. Лысенко настаивает, что оба правоохранителя предоставили своему руководству соответствующие медицинские справки.

«Поэтому оснований для наложения дисциплинарного взыскания на прокуроров нет», - написал пресс-секретарь ГПУ.

Как известно, в деле Кернеса были задействованы 19 прокуроров. Однако, по словам Лысенко, в последнее время работало только двое, так как «за 3 года было много изменений в составе прокуроров: люди увольнялись, переходили на другие места работы и т.д.».

Ввести в дело других прокуроров после того, как заболели эти двое, - слишком сложная процедура, уверяет представитель ГПУ. Он объясняет это тем, что дело тянется уже 3 года, накопились десятки томов материалов, с которыми новому прокурору необходимо будет ознакомиться.

«Поэтому проще было дождаться людей с больничного», - написал Лысенко.

По его мнению, «судья почему-то (?) этим (отсутствием прокуроров в виду болезни, - ПН) воспользовался».

Как известно, Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого вместе с двумя охранниками обвиняли в избиении евромайдановцев.

По мнению суда, прокуроры фактически самоустранились от доказательства вины, в результате чего дело рассматривалось уже четвертый год подряд. Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры вообще пропустили без уважительных причин. Суд расценил это как отказ от обвинения и постановил закрыть дело.

После чего в ГПУ заявили, что прокуратура Полтавской области открыла производство о незаконности решения о закрытии «дела Геннадия Кернеса». Также в ведомстве добавили, что Генпрокуратура уже не может расследовать это производство – такая функция есть у нового Государственного бюро расследований. Однако, ГБР еще не работает, поэтому правоохранители решают, кто будет заниматься делом.

Напомним, Кернес и два его охранника обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (пытки), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийства) Уголовного кодекса.

Они, по версии следствия, похитили и избили двух евромайдановцев. При этом Кернес лично избивал активистов, заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.