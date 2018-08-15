В Николаеве состоялась областная спартакиада среди инвалидов труда «Сила духа»

На базе Физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Намыв 14 августа состоялись региональные отборочные лично-командные соревнования шестой областной спартакиады среди инвалидов труда «Сила духа» в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-центр ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера», передает НикСпорт.

В соревнованиях приняли участие 70 человек, представляющих производственные предприятия всех районов Николаевской области, продемонстрировав примеры мужества, настойчивости и силы воли. В программе спортивного мероприятия было представлено 6 видов спорта: бомбаскет, дартс, настольный теннис, шахматы, армреслинг и гиревой спорт.

Несмотря на то, что большинство участников спартакиады «Сила духа» имеют статус инвалидности из-за производственных травм, они не только продолжают трудовую деятельность, но и, в пример другим, находят время на занятия спортом и самосовершенствование.

По словам одного из участников соревнований Юрия Серебренникова, вернувшегося после реабилитационного периода на свое прежнее место работы машинистом погрузочной машины в порту «Ника-Тера», он с удовольствием принял участие в спартакиаде, познакомился с новыми людьми и испытал новые эмоции, но к следующим соревнованиям постарается подготовится уже лучше, чтобы показать более высокий результат.

Начальник отдела охраны труда ООО «МСП Ника-Тера» Татьяны Потапенко, приехавшая поддержать своего сотрудника на соревнованиях, отметила следующее:

«Подобные спортивные и социально-культурные мероприятия помогают поверить в свои силы и физические возможности пострадавшим на производстве, которые перенесли не только физическую травму, но и моральную боль. А наша основная задача — это поддержать пострадавшего вернуть его к нормальной жизни и трудовой деятельности. И пусть у каждого из нас основной целью нашей жизни будет безопасность и здоровье, ведь нас всегда ждут домой наши близкие и родные люди».

Открытая спартакиада, проводимая Фондом социального страхования Украины в Николаевской области с целью поддержки пострадавших вследствие трудового увечья и их адаптации в полноценное общество, стала ежегодным мероприятием. Шестой год подопечные фонда активно участвуют в отборочных турах, чтобы попасть на всеукраинский праздник спорта для людей, получивших профессиональные заболевания или травмы.

Победителей определяли в индивидуальном и командном зачетах. В командном первое место завоевала команда отделения фонда соцстрахования города Николаева, серебро - у Витовского отделения, бронза уехала в Южноукраинск. А вот победители в индивидуальных зачетах войдут в николаевскую сборную, и уже в сентябре будут представлять область на всеукраинском уровне на соревнованиях в Ужгороде.

Напомним, что ранее портовики «Ника-Теры» завоевали золото на чемпионатах по пауэрлифтингу и бодибилдингу.