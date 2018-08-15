Умер советский писатель Эдуард Успенский, создавший «Каникулы в Простоквашино» и «Крокодила Гену»

Ушел из жизни Эдуард Успенский — советский писатель и сценарист, который придумал Крокодила Гену и Чебурашку, героев «Каникул в Простоквашино», а также братьев Колобков, Кляксу, Гарантийных человечков и многих других персонажей.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Mash

«В Москве скончался Эдуард Успенский, автор «Каникул в Простоквашино», «Крокодила Гены» и многих других произведений. Вечная память, спасибо за детство», —.

Как сообщает РЕН ТВ, жизнь легендарного писателя оборвалась вечером 14 августа в частном доме в деревне Пучково. Ему было 80 лет.

В четверг, 9 августа, болевшему раком Успенскому стало плохо, он потерял сознание в собственном доме. Супруга вызвала реанимобиль, но ехать в больницу он отказался.

Успенский родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске (Московская область). Закончил Московский авиационный институт по специальности инженер-машиностроитель, но на жизнь зарабатывал пером — писал и делал сценарии мультфильмов, детские книги, стихи и театральные сценки. Кроме того, стал одним из творцов передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка» и «Радионяня». В 2010 году был удостоен премии для детских писателей имени Корнея Чуковского.

Был четырежды женат (дважды – на второй жене Елене), имеет трех дочерей и внука и внучку.

Напомним, в московской больнице на 83-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Табаков