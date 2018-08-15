Налоги мои, а проект Игоря Дятлова?

Как физическое лицо-предприниматель заплатил сегодня налог в бюджет города Николаева за 2 квартал 2018 года. Сделал это в очередной раз с надеждой на то, что за эти налоги, наконец, будут отремонтированы тротуары, будут реконструированы парки. Но вместо этого вижу в новостях вот это фото из подъезда одной николаевской многоэтажки.

Смотрю и думаю - а какого черта я сейчас плачу этот налог и получаю за его счет в своем доме ровным счетом ни-че-го (и не должен собственно), а кто-то сейчас за эти мои деньги юзает в своем доме новые окна в подъезде?

Какого черта мы, создав в своем доме ОСМД, взяли кредит для замены окон в подъездах и выплачивали его за свой счет, а в это время в домах, где люди не хотят брать ответственность за свое имущество, депутаты из «Оппозиционного блока» оплачивают за счет наших налогов установку им окон?

Но это еще полбеды. Теперь у меня возник еще другой вопрос - а какого черта Игорь Дятлов лепит на эти окна наклейки с надписью «Проект Игоря Дятлова Теплый дом»? С какого это перепугу окна, установленные за счет наших налогов, стали не нашим проектом, а проектом Игоря Дятлова?

Какого черта этот человек пиарится за счет моих и ваших денег? А не пошел бы он куда подальше со своими наклейками?

Проект Игоря Дятлова - это проект взращивания среди николаевцев патернализма и иждивенчества, которые ни к чему хорошему никогда никого не приводили. Понятно, что выращенный в старой школе Партии регионов Игорь Дятлов по-другому не умеет и ничего лучше придумать не мог. Понятно, что в жизни он себя видит царем-батюшкой, который подает бедным и страждущим окна в подъездах, требуя взамен проголосовать на грядущих выборах.

Но за свои деньги, Игорь Сергеевич, делайте что хотите и наклейки суйте куда угодно. А за бюджетные деньги - это проект, хоть и иждивенческий, но проект общины города Николаева, это проект хотя бы Николаевского городского совета, но уж точно не проект Игоря Дятлова. Ок?