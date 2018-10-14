«Тенденция к показухе и разговорам», - украинский борец Беленюк высказался о патриотизме

Украинский борец Жан Беленюк заявил, что быть патриотом - это совершать конкретные действия, направленные на прославление своей земли и своей страны.

Об этом он рассказал в интервью журналу «ИМХО»

- К сожалению, сейчас, мое субъективное мнение, что тенденция к показухе и разговорам. Я - человек другого формата, не люблю пустословия и не понимаю его смысла, - сказал спортсмен.

Украинский чемпион отметил, что он уважает людей, которые «конкретно что-то делают».

- Хотя о них никто, может, и не знает. Уверен, что этому человеку потом за это воздастся. Сейчас принято ничего не делать, работать не во благо, а наоборот. При этом выпячивая свои как бы добрые намерения и подчеркивая свою значимость. Я - приверженец «не словом, а ділом», - отметил Жан.

Также он рассказал об украинских спортсменах, которые не безразличны к судьбе своей страны. Правда, Беленюк отметил, что не может судить о том - кто патриот, а кто нет.

- Человек может вкладывать с это понятие что-то свое. Я же не знаю, как он думает... Много спекуляций по этому поводу. Везде красной линией идет патриотизм. До этого его как-то не было на протяжении многих лет, начиная со времен независимости Украины, - сказал он и добавил, что «раньше не было такого ажиотажа вокруг патриотизма».

- Это хорошо, что украинцы начали себя идентифицировать как настоящая нация со своими традициями. Просто, как по мне, то многие этим пользуются и спекулируют на этой теме, нужно это понимать и стараться отделять семя от плевел, - резюмировал Жан.

Напомним, ранее футболист сборной Украины отказался от российского гражданства.

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