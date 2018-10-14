Производитель электромобилей Tesla начнет производить текилу «Teslaquila»

В минувший понедельник производитель электромобилей Tesla подал в Ведомство по патентам и товарным знакам США заявку на регистрацию бренда Teslaquila, чтобы производить текилу.

Об этом сообщил телеканал CNBC.

Сообщается, что компания Tesla в настоящее время не занимается выпуском крепких напитков, но вне зависимости от решения ведомства намерена это делать.

Впервые название Teslaquila прозвучало из уст главы Tesla Илона Маска в качестве первоапрельской шутки. Тогда он сказал, что компания в ближайшем времени обанкротится, а его найдут рядом с автомобилем Tesla Model 3, обставленной бутылками Teslaquila. Вскоре последовала публикация инстаграме изображения этикетки новой текилы.

Напомним, ранее сообщалось, что бизнесмен Илон Маск покинет пост председателя совета директоров компании Tesla, так как он заключил со следствием сделку по делу о мошенничестве с ценными бумагами.