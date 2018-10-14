В Николаеве уже запаслись солью и песком для борьбы с гололедом на дорогах, проблемы остаются в области

В Николаеве уже в достаточном объеме запасли соли и песка для обработки дорог зимой.

Об этом в ходе аппаратного совещания относительно начала отопительного сезоне в субботу, 13 октября, рассказал заместитель городского главы Николаева Александр Сенкевич, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Юрий Степанец отметил, что в ходе селекторное совещания в пятницу, 12 октября, вице-премьер-министр Геннадий Зубко высказался, что на территории Николаевской области малое количество песчано-солевой смеси для обработки дорог в зимний период.

– Замечание относится к облавтодору и Службе автомобильных дорог. По городу мы заготовили песка и соли больше, чем в прошлом году, – сказал Степанец.

Стоит отметить, что 12 октября заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавринюк заявил, что Киев и Николаев не располагают достаточными запасами соли и сыпучих смесей для борьбы с гололедом в зимний период, передает «ЛигаБизнес».

По его словам, в Киеве запасы соли и смесей составляют 11%, а в Николаеве - всего 2%.

- Сегодня у нас запасы солей и сыпучих смесей составляют, в среднем, 41% соли и 47% сыпучих смесей. Но беспокоит ситуация в Николаевской и Киевской областях, где запасы очень низкие, - рассказал замминистра.

Лавринюк добавил, что в этих городах может повториться прошлогодняя ситуация, когда в результате сильных снегопадов было парализовано движение транспорта.

Напомним, как в марте только за день из-за гололеда 45 николаевцев обратились в травмпункт.