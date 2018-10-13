Мэр Сенкевич призвал оплачивать только платежки «Місто для людей – Миколаїв», а не предыдущих ЖЭКов

Городской глава Николаева Александр Сенкевич призвал жителей домов, которые обслуживаются управляющей компанией «Місто для людей – Миколаїв», платить за коммунальные услуги в платежке именно этой фирме, а не предыдущим ЖЭКам.

Об этом он заявил на аппаратном совещании относительно запуска отопительного сезона в субботу, 13 октября.

Как известно, ранее николаевцам, живущим в районах, которые обслуживает управляющая компания «Місто для людей – Миколаїв», прислали по два счета за содержание домов – от ЖКП «Південь» и «МДЛМ».

– Сегодня не надо высылать никаких новых платежек. Каждая высланная платежка – это дополнительные 5 гривен за платежку. В конце октября будет сделан перерасчет между организациями. Если люди заплатили туда или туда, на сегодня проведен конкурс, официально он не обжалован в суде, вступил в силу… Несмотря на любые политические заявления политических партий, лидеров, и отдельных лиц, конкурс проведен по закону, он действительный и так далее. В случае, если в платежку пришло две обслуживающих организации, то оплачивать нужно победителю конкурса – сегодня это «Місто для людей». А «Місто для людей» рассчитается с другими организациями по перерассчету внутренними платежами согласно своих договоренностей, – сказал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что компания «Місто для людей - Миколаїв» была признана Николаевским окружным административным судом законным победителем конкурса по выбору управляющей компании.