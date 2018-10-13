Легендарный актер Арнольд Шварценеггер впервые прилетел в Украину

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В субботу, 13 октября, легендарный голливудский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер впервые прилетел в Украину.

Видео его встречи в аэропорту «Киев» опубликовала пользователь Instagram Галина Присташ. 

Как видно, кроме поклонниц актера встретил и мэр Киева Виталий Кличко. 

В столице Украины Шварценеггер принял участие в бизнес-форуме Olerom Forum One во Дворце спорта. 

Выступление американского актера было запланировано на 17:00, его тема: «Как сегодня достигать максимума и сохранять наивысшую продуктивность даже в эпоху разных кризисов и быстрого роста новых технологий?».

Напомним, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко хочет привезти на Николаевщину Арнольда Шварценеггера, который был исполнителем роли Конана-варвара в серии одноименных фильмов.

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество