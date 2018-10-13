Легендарный актер Арнольд Шварценеггер впервые прилетел в Украину

В субботу, 13 октября, легендарный голливудский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер впервые прилетел в Украину.

Видео его встречи в аэропорту «Киев» опубликовала пользователь Instagram Галина Присташ.

Как видно, кроме поклонниц актера встретил и мэр Киева Виталий Кличко.

В столице Украины Шварценеггер принял участие в бизнес-форуме Olerom Forum One во Дворце спорта.

Выступление американского актера было запланировано на 17:00, его тема: «Как сегодня достигать максимума и сохранять наивысшую продуктивность даже в эпоху разных кризисов и быстрого роста новых технологий?».

Напомним, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко хочет привезти на Николаевщину Арнольда Шварценеггера, который был исполнителем роли Конана-варвара в серии одноименных фильмов.