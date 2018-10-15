Медико-Природоведческий Университет объявляет набор студентов

Вы можете начать обучение уже этой осенью! В Николаеве «Медико-Природоведческий Университет» приглашает всех желающих получить высшее образование.

Об этом говорится в сообщении учебного заведения.

«Медико-Природоведческий Университет» - это частное высшее учебное заведение. Университет предоставляет образовательные услуги в соответствии с лицензией приказа МОН № 123-л от 16.06.2017 года, по решению Лицензионной комиссии Министерства образования и науки Украины протокол № 56/1 от 15.06.2017 года.

Пройти обучение в университете можно по следующим направлениям:

Специальность 223 Медсестринство (специализации:сестра медицинская; сестра медицинская по косметическим процедурам (косметолог); сестра медицинская по массажу и лечебной физкультуры; сестра медицинская по стоматологии; сестра медицинская по диетическому питанию).

Формы обучения: дневная (с понедельника по пятницу), вечерняя (суббота и воскресенье), дистанционная.

Специальность 053 Психология (специализации:практическая психология; медицинская психология).

Формы обучения: дневная (с понедельника по пятницу), заочная.

Поступление в вуз происходит на основе ВНО (3 предмета) после 11 класса (зачисления на I курс) и на основе диплома младшего специалиста (бакалавра, специалиста, магистра) - зачисление на II - III курсы.

Сроки вступительной компании: заочная, вечерняя форма обучения.

октябрь - 15.10.2018 - 24.10.2018

декабрь - 17.12.2018 - 26.12.2018

февраль - 18.02.2019 - 27.02.2019

После окончания программы обучения студенты получают диплом бакалавра государственного и международного образца.

Университет также предлагает пройти курсы эстетической косметологии, массажа и лечебной физкультуры. Они позволят за небольшой промежуток времени приобрести новые знания в области вашей профессиональной деятельности, повысить профессионализм и оставаться конкурентоспособным. Занятия проводятся в группах и индивидуально. После окончания слушатели курсов получают сертификат.

Дополнительную информацию можно узнать по адресу: 54018, г. Николаев, проспект Богоявленский, 43-А, телефон приемной комиссии: (096)-305-05-96, (095)-443-67-79, (093)-608-62-97, сайт: http://vnz-mpu.com.ua/