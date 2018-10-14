Николаев отмечает День защитника Украины ОНЛАЙН

Фото: иллюстрация из интернета В воскресение, 14 октября, в Николаеве проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Украины.

Об этом сообщает корреспондент «Прступности.НЕТ».

Как известно, ранее в Украине 14 октября отмечали казацкий праздник Покрова Пресвятой Богородицы. А День защитника Отечества – 23 февраля. 14 октября 2014 года указом Президента Украины был установлен День защитника Украины. Одновременно был отменён указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества.

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12:20 Со сцены защитников Украины поздравил глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко. Также он спел гимн Украины вместе с сегодняшним гостем, который будет выступать на вечернем концерте, Александром Пономаревым.

12:15 В то же время на Адмиральской проходит военное шествие.

12:01 Кроме того, на Соборной проходит выставка автомобилей спецподразделений Нацполиции, патрульной полиции, Нацгвардии, военной техники и оружия, а также Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

11:30 На торжественное мероприятие пришли представители областной власти - председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко и заместители Вячеслав Бонь, Александр Кушнир и Валентин Гайдаржи, а также заместители городского головы.

10:55 Прямую трансляцию торжественного военного шествия в Николаевеко Дню защитника Украины ведёт Николаевская областная администрация на канале в Youtube.

10:38 На Соборной площади заканчиваются последние подготовки к параду. На главной сцене идет трансляция праздника в Киеве. Городской голова Александр Сенкевич также вышел на площадь с горожанами, которых собралось уже около сотни.

09:00 На Соборную уже съехались автомобили различных служб. Возле Каштанового сквера устанавливают сцену.

08:45 В честь праздника сегодня в Николаеве запланирован ряд мероприятий.

Торжества по случаю праздника начнутся в 09:00 на Соборной площади, где на сцене будет вестись онлайн-трансляция выступления Президента Украины по случаю Дня защитника Украины. Также будет флэш-моб исполнения Государственного Гимна Украины, концертная программа с участием духовых оркестров и творческих коллективов города Николаева.

11:00 - Марш подразделений силовых структур, с привлечением военной техники и техники спецназначения (улица Адмиральская – площадь Соборная)

12:00 - Праздник «Казацкие забавы»: казацкие забавы, мастер-классы, стрельба из лука, чеканка сувенирных монет, угощение настоящими казацкими блюдами (улица Адмиральская - площадь Соборная)

12:00 - Областной праздник казацкого творчества «На Покров» с участием любительских коллективов Николаевщины (улица Соборная у Каштанового сквера)

12:00 - Выставка военной техники и вооружения ВСУ (улица Соборная)

12:00 - Выставка техники Национальной полиции и ГСЧС (улица Соборная)

16:00 - Концертная программа с участием творческих любительских коллективов города Николаева (улица Соборная у Каштанового сквера)

18:00 - Праздничный концерт. Хедлайнеры праздника: Александр Пономарев, группа Тартак (улица Адмиральская – площадь Соборная)