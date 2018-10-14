В Германии тысячи людей вышли на акцию против расизма

В Берлине в субботу, 13 октября, на демонстрацию против расизма и дискриминации вышло более 200 тысяч человек.

Об этом сообщает DW.

По словам организаторов акции - альянс «Unteilbar», к которому принадлежит ряд объединений и инициатив, в ней приняли участие не менее 242 тысяч человек. В то же время полиция сообщила, что вышло «несколько десятков тысяч» человек. Изначально организаторы заявляли, что ожидается участие около 40 тысяч демонстрантов.

Также в акции приняли участие представители политических партий, общественных организаций, мусульманские объединения, правозащитники и другие.

Цель акции - выразить несогласие с гибелью беженцев в Средиземном море, распространением праворадикальных настроений, ксенофобией, дискриминацией и сокращением социальных программ. Многие участники держали в руках транспаранты с лозунгами против расизма.

В свою очередь министр иностранных дел Гайко Маас назвал акцию «замечательным сигналом» того, что большинство в стране за толерантность и открытость. Акцию, среди других знаменитостей, поддержали также комик и телеведущий Ян Бемерманн (Jan Böhmermann) и группа Die Ärzte. В завершение акции запланировано выступление Герберта Ґренемаера (Herbert Grönemeyer).

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