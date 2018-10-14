«55 тысяч женщин в рядах ВСУ», - Президент Порошенко заявил, что День защитника Украины не только мужской праздник

Пётр Порошенко Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что День защитника Украины не является праздником по гендерному признаку.

Об этом шла речь в его выступлении во время участия в церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, сообщается на официальном сайте Президента.

- День защитника Украины - праздник, который уже напрямую связан с современными героями, с участниками боевых действий за независимость государства... С добровольцами, волонтерами, медиками, работниками оборонных предприятий, священниками-капелланами, - рассказал он.

По словам Президента, в этот день не будут поздравлять кого-то «потому, что он мальчик».

- Нужно быть защитником. И 55 000 женщин, которые служат и воюют в рядах Вооруженных Сил является ярким тому подтверждением, - отметил Петр Порошенко.

Также Порошенко отметил, что подписал закон по обеспечению равных прав и возможностей при прохождении военной службы.

- Мы отменяем необоснованные ограничения по службе женщин в военном запасе и прохождения ими военных сборов. Закрепляем принцип, по которому женщины получают равный с мужчинами доступ к должностям и воинским званиям. Уверен, что и одинаковый объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы сегодня также обеспечен законом, - добавил он.

Президент также напомнил, что в 2014 году Верховная Рада поддержала его инициативу и приняла решение об одном из главных изменений в украинском календаре.

- Тогда мы с вами ввели День защитника Украины. На прошлой неделе одна из ведущих социологических компаний опубликовала результаты опроса общественного мнения об отношении граждан к новому празднику. 64% поддерживают его внедрение, - отметил Порошенко.

- На первый взгляд, не так много, по крайней мере, мы бы хотели, чтобы эта цифра была больше. Но прошу не забывать, что эта дата появилась в нашем официальном календаре всего четыре года назад. Поэтому на самом деле цифру следует считать высоким показателем доверия общества к Вооруженным Силам. Уверен, каждый год она будет продолжать расти, - подчеркнул глава государства.

Напомним, что ко Дню Защитника Украины Порошенко присвоил силовикам 13 генеральских званий. Примечательно, что он впервые присвоил звание генерал-майора женщине.