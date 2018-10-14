В ГФС Николаева напомнили горожанам о своевременной уплате налогов

Главное управление ГФС в Николаевской области сообщает, что в соответствии с пунктами 14.1.175 и пунктами 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ) налоговый долг - это сумма согласованного денежного обязательства, не оплаченного налогоплательщиком в установленный срок, и непогашенной пени, начисленной в порядке, определенном НКУ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины в Николаевской области

Согласно пункту 87.1 и пункту 87.2 Налогового кодекса Украины источниками погашения налогового долга налогоплательщика является любое имущество такого налогоплательщика, собственные средства, в том числе те, которые получены от продажи товаров, работ или услуг, выпуска ценных бумаг, в частности корпоративных прав, полученные, как ссуда, и из других источников, с учетом особенностей, определенных настоящей статьей, а также суммы излишне оплаченных платежей к соответствующим бюджетам.

В соответствии с пунктом 95.1 контролирующие органы осуществляют за налогоплательщика и в пользу государства мероприятия по погашению налогового долга такого налогоплательщика путем взыскания средств, которые находятся в его собственности, а в случае их недостаточности - путем продажи имущества такого налогоплательщика, которое находится в налоговом залоге. Момент возникновения налогового долга, в соответствии с нормами НКУ, связывается с окончанием сроков для уплаты налогового обязательства, определенного плательщиком налога самостоятельно или согласованного налогового обязательства в случае, когда такое налоговое обязательство не оплачено и не обжаловано плательщиком налога в установленные НКУ порядке и сроки (пункты 14.1.175, пункт 14.1. статьи 14 НКУ, - сказано в сообщении.

Если же достаточные для погашения налогового долга средства отсутствуют, контролирующий орган обращается в суд относительно предоставления разрешению на погашение всей суммы налогового долга за счет имущества налогоплательщика, который находится в налоговом залоге.

Обращаем внимание, что погашение налогового долга является одним из приоритетных направлений работы фискальной службы. Оплаченные вовремя налоги - это залог своевременного финансирования здравоохранения, образования и других важных на сегодня социальных обязательств государства перед гражданами. С целью избежания негативных последствий и досадных случаев исполняйте налоговую обязанность и платите налоги вовремя и в полном объеме, - сказано в сообщении.

Напомним, в январе-сентябре 2018 года в местные бюджеты Николаевщины обеспечили поступление 543,7 миллиона гривен земельного налога и арендной платы за землю, в т.ч. 348,7 миллиона гривен платы за землю от юридических лиц и 195 миллиона платы за землю от физических лиц.