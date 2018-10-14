«Украина начинается с каждого из нас», - глава Николаевской ОГА на праздновании Дня защитника

Алексей Савченко Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко назвал Николаевщину колыбелью украинского казачества.

Такое заявление он сделал в ходе своего выступления в рамках празднования Дня защитника Украины.

Так, глава Николаевской ОГА Савченко поздравил с праздником всех присутствующих.

- По хорошей ежегодной традиции, которую закрепил Президент Украины Петр Порошенко, мы сегодня отмечаем День защитника Украины, который органично сочетается с Днем Украинского казачества и чествованием Покрова Божией Матери. Благодатная земля! Мирное небо! Счастливые люди! - вот эти три жизненные ценности свободного человека, а не раба! Но сегодня в 21 веке нам выпала судьба снова защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. А самое главное это защищать волю, потому что именно воля для казака является содержанием его жизни! Украина начинается с каждого из нас, из семьи! А Николаевщина это колыбель украинского казачества, свободных непокоренных людей, воинов независимого суверенного соборного украинского государства, - заявил он.

Также Савченко отметил, что сегодняшний праздник призван побудить казацкий дух, обратиться к Божьему благословению, отточить собственную патриотическую личность.

Помимо этого, председатель ОГА вспомнил о 16-м герое Николаевщины, которые отдали свою жизнь в войне с агрессором и стали Воинами Света. Также он поздравил всех с возрождением поместной Украинской православной церкви.

- Сегодня перед нашей заступницей Божией Матерью, душами Воинов света Николаевщины, поклянемся, что не предадим ценностей, ради которых они погибли. И своими ежедневными делами докажем, что Украина заслуживает равное право в семье европейских государств и народов, - добавил Савченко.

Ранее сообщалось, что народный артист Пономарёв вместе с николаевцами спел на главной площади города гимн Украины.