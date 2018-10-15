В Николаеве убрали главную улицу и Соборную площадь после празднования Дня защитника Украины

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В Администрации Центрального района Николаева показали, как убрали улицу Соборную после празднования Дня защитника Украины.

Фотографии опубликовал глава администрации Александр Берёза на своей странице в Facebook.

Около 9:30 чиновник отрапортовал о завершении уборки и мойки главной площади и улицы.

«Чисто там, где убирают. Спасибо работникам КП «ЭЛУ Автодорог» и «Карс Клининг» за ответственное отношение к работе!» - написал Береза.

 

Напомним, что в воскресение, 14 октября, в Николаеве прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Украины. На праздничном концерте для николавцев пели Тартак, Александр Пономарев и местная  группа "Performance Big Band". 

Julia Davudenko

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русскийобщество