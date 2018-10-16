Угрозой для человечества станут «суперлюди» с измененной ДНК, - Хокинг

Физик Стивен Хокинг видел одну из новых угроз человечеству в появлении «суперлюдей» с измененной ДНК.

Такой прогноз содержится в книге «Короткие ответы на серьезные вопросы», над которой Хокинг работал незадолго до смерти, сообщает «Медуза».

Ученый считал, что в недалеком будущем богатые люди смогут модифицировать свои ДНК и ДНК своих детей, улучшая память, интеллект, иммунитет и продолжительность жизни.

«Возможно, против генной инженерии на людях примут определенные законы, но некоторые не смогут побороть искушение», - цитирует The Sunday Times выдержки из книги Хокинга, которая поступит в продажу в середине октября.

По мнению ученого, появление генетически модифицированных людей приведет к тому, что обычные люди или станут «низшей кастой», или вымрут.

Напомним, Илон Маск опасался, что искусственный интеллект может стать бессмертным диктатором.