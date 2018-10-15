В Корабельном районе нардеп Ильюк установил уже вторую детскую площадку за счёт своих отпускных

В субботу, 13 октября, в одном из дворов Корабельного района Николаева открылась новая детская площадка.

Об этом сообщают в пресс-службе нардепа Артема Ильюка.

Дети, как никто другой, нуждаются в играх на свежем воздухе. Но не во всех дворах города есть место, где детвора может резвиться и отдыхать. Многие детские площадки давно изжили свое и стали опасными. Одна из таких площадок была и во дворе по улице Металлургов, 28.

Активисты двора и небезразличные родители своими силами пытались обезопасить детей и избавились от опасных элементов площадки, расчистили ее от мусора и травы. Но когда своих сил стало не хватать, они обратились к народному депутату Украины, председателю Николаевской областной организации партии «Відродження» Артему Ильюку за помощью в установке новой современной площадки. Не откликнуться на такую просьбу народный депутат просто не мог.

Уже не первый год на округе №128 – Корабельный и Ингульский районы, появляются детские площадки. Более сотни новых качелей и горок появилось во дворах николаевских многоэтажек, однако сколько бы их не было, этого не хватает. Нардеп Артем Ильюк принял решение направить свои «отпускные» за два летних месяца на установку новых площадок, в которых так нуждаются дети.

– Это вторая площадка, которую поставили за счет моих «отпускных». Детский смех, детские улыбки заряжают и дают энергию для работы, для новых свершений. Я рад, что у меня есть возможность это делать, развивать город и работать с теми, кто готов отстаивать свои интересы.

Открытие одной площадки влечет за собой новые и новые обращения, ведь в городе очень много старых площадок, которые давно пора заменить. Народный депутат уверен, что помощь всех неравнодушных и их присоединение к инициативе поможет развивать и улучшать условия в родном Николаеве.

– Кем бы мы ни были: депутатами либо еще кем-то, мы всего лишь папы и мамы, бабушки и дедушки. Все, чего мы хотим, чтобы наши дети росли и развивались в европейских условиях. Пусть не все еще получается у городской и областной властей, но своими силами мы стараемся делать уютные уголки в наших дворах. Спасибо, что своими инициативами вы двигаете нас вперед. Дальше мы сделаем намного больше! – поблагодарил присутствующих Артем Ильюк.

Помимо торжественного открытия детки встретились с любимыми мультяшными героями, поучаствовали в различных конкурсах, а также получили массу сладких призов.

Напомним, что ранее нардеп Артем Ильюк решил потратить свою парламентскую зарплату за летний период на строительство детских площадок на 128-м округе.